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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

На вопросы тюменцев об услугах такси и каршеринга ответят на горячей линии

Общество, 17:45 15 ноября 2021

ГИБДД Тюменской области | Фото: ГИБДД Тюменской области

Горячая линия по услугам такси и каршеринга действует в Тюменской области с 15 ноября. Специалисты регионального управления Роспотребнадзора и Центра гигиены и эпидемиологии проконсультируют граждан и предпринимателей по вопросам правил оказания транспортных услуг, защиты прав потребителей при пользовании такси и каршерингом, деятельности агрегаторов такси, а также безопасности пользования этими категориями услуг, сообщает Роспотребнадзор.

Горячая линия будет работать до 26 ноября.

Задать вопросы специалистам Управления Роспотребнадзора можно по телефонам: 8(3452) 20-34-56, 20-22-86 с понедельника по пятницу.

Можно обратиться в Консультационный центр на базе Центра гигиены и эпидемиологии: 8(3452) 68-48-94 с понедельника по пятницу.

Для жителей муниципальных районов области работают горячие линии в территориальных отделах управления. Телефоны здесь.

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# горячая линия , Роспотребнадзор

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