Российские медики обсудят лечение, реабилитацию и профилактику COVID-19 на тюменском конгрессе "Человек и лекарство"

| Фото: Тюменского медицинского университета (архив) | Фото: Тюменского медицинского университета (архив)

Седьмой конгресс "Человек и лекарство" пройдет в Тюмени 16-18 ноября онлайн. Ожидается участие до 2 тыс. медиков из российских регионов. Главным организатором события станет Тюменский государственный медицинский университет, сообщает вуз.

Центральной темой станет борьба с новой коронавирусной инфекцией, эпидемиологическая обстановка, защита и профилактика. Среди главных вопросов форума будут также лечение онкологических, сердечно-сосудистых, эндокринных заболеваний, значительное внимание будет уделено вопросам здоровьесбережения.

Врачи и ученые представят новые знания и опыт, приобретенные в борьбе с СОVID-19, поделятся результатами исследований влияния коронавируса на организм взрослых и детей, на его психологическое и эмоциональное состояние, обсудят вопросы оказания первичной медико-санитарной помощи, трансплантации органов, лекарственного обеспечения, медицинской профилактики и здоровьесбережения, постковидной реабилитации, ожирения и диабета, поговорят об этических вызовах XXI века.

В ходе конгресса пройдет конкурс стендовых докладов молодых ученых, где научные работы представят студенты, ординаторы и аспиранты медицинских вузов, молодые ученые Тюменского государственного медицинского университета.

Участниками станут ведущие специалисты страны в различных областях медицины, члены-корреспонденты и академики Российской академии наук, среди них – основатель и идейный вдохновитель Российского национального конгресса "Человек и лекарство", пульмонолог, академик РАН, почетный профессор Тюменского ГМУ Александр Чучалин. Событие посвятят памяти академика РАН, ректора Тюменского государственного медицинского университета, организатора конгресса Ирины Медведевой.