Отбор в женской сборной России по биатлону пройдет в Тюмени

| Фото: ЦСП72 | Фото: ЦСП72

15 и 16 ноября в Тюмени состоятся спринт и масс-старт, по итогам которых лучшая биатлонистка завоюет путевку на Кубок мира. Об этом сообщает metaratings.ru. Условием для отбора является попадание в тройку лучших в обеих гонках.

В отборе примут участие все спортсменки группы Михаила Шашилова и группы Евгения Куваева, кроме Татьяны Акимовой, а также допущенные до отбора на Кубок IBU Кристина Резцова и Маргарита Васильева.

Изначально планировалось, что обе отборочные гонки будут спринтами, однако на данный момент 15 ноября планируется провести спринт, а 16 — масс-старт.