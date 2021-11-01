На семи улицах Тюмени пройдет омолаживающая обрезка деревьев

| Фото: "Тюмень - наш дом" | Фото: "Тюмень - наш дом"

Омолаживающая и формовочная обрезка деревьев пройдет вдоль улиц Минской, Пристанской, Пароходской, Госпаровской, Советской, Холодильной и Щорса в Тюмени до конца 2021 года.

Обрезка кроны проводится для возрастных деревьев без признаков аварийности и способствует появлению новых побегов и листьев и, соответственно, выделению большого количества кислорода.

Как сообщает МКУ "ЛесПаркХоз", работы проводятся с соблюдением технологии под контролем специалистов предприятия.