На семи улицах Тюмени пройдет омолаживающая обрезка деревьев
| Фото: "Тюмень - наш дом"
Омолаживающая и формовочная обрезка деревьев пройдет вдоль улиц Минской, Пристанской, Пароходской, Госпаровской, Советской, Холодильной и Щорса в Тюмени до конца 2021 года.
Обрезка кроны проводится для возрастных деревьев без признаков аварийности и способствует появлению новых побегов и листьев и, соответственно, выделению большого количества кислорода.
Как сообщает МКУ "ЛесПаркХоз", работы проводятся с соблюдением технологии под контролем специалистов предприятия.