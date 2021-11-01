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Более 20 заявок поступило от художников на маркет современного искусства в Тюмени

Общество, 17:34 15 ноября 2021

из сообщества "Контора пароходства" во ВКонтакте | Фото: из сообщества "Контора пароходства" во ВКонтакте

23 заявки поступили от художников на участие в маркете современного искусства "Артчоус", который состоится в мультицентре "Контора пароходства" в Тюмени 18 и 19 декабря.

Как рассказала медиаменеджер мультицентра "Контора пароходства" Марина Пермякова, заявки принимают до 26 ноября. Подавать их могут художники не только из Тюмени.

Присоединиться к событию могут авторы, работающие с живописью, графикой, керамикой, эстампом и другими художественными практиками. Количество мест ограничено, действует кураторский отбор.

Прислать заявку необходимо на электронную почту: artchoose@yandex.ru. В ней необходимо указать краткую информацию о себе, ссылку на папку с работами на Google Диск или Яндекс.Диск.

Впервые "Артчоус" прошел в декабре 2020 года. Тюменцы потратили на нем на предметы искусства более 117 тыс. рублей.

Инна Пахомова

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# выставка , Контора пароходства , современное искусство

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