В Тобольске создадут живую инсталляцию в память о жертвах ДТП

Мероприятия ко Всемирному дню памяти жертв ДТП проходят в Тобольске. 17 ноября в 15 часов 30 минут перед ДК "Синтез" в поддержку основной идеи этого года будет действовать живая инсталляция под лозунгом "Скорость не главное, главное - жизнь!" при участии служб экстренного реагирования при ДТП, сообщает администрация города.

Тоболяки и гости города могут поддержать главную цель Всемирного дня памяти жертв ДТП, отдать дань памяти людям, погибшим или получившим серьезные травмы на дорогах. Они смогут сделать селфи на фоне инсталляции и разместить фотографии на своих страницах в соцсетях.

Всемирный день памяти жертв ДТП отмечается 21 ноября. В этом году особое внимание обращено к снижению скорости движения.