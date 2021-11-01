  • 17 ноября 202117.11.2021среда
  • USD72,5553
    EUR82,5244
  • В Тюмени -6..-8 С 5 м/с ветер юго-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

В Тобольске создадут живую инсталляцию в память о жертвах ДТП

Общество, 08:12 17 ноября 2021

Мероприятия ко Всемирному дню памяти жертв ДТП проходят в Тобольске. 17 ноября в 15 часов 30 минут перед ДК "Синтез" в поддержку основной идеи этого года будет действовать живая инсталляция под лозунгом "Скорость не главное, главное - жизнь!" при участии служб экстренного реагирования при ДТП, сообщает администрация города.

Тоболяки и гости города могут поддержать главную цель Всемирного дня памяти жертв ДТП, отдать дань памяти людям, погибшим или получившим серьезные травмы на дорогах. Они смогут сделать селфи на фоне инсталляции и разместить фотографии на своих страницах в соцсетях.

Всемирный день памяти жертв ДТП отмечается 21 ноября. В этом году особое внимание обращено к снижению скорости движения.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# День памяти жертв ДТП

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
09:49 17.11.2021QR-коды для перелетов могут внедрить уже в феврале 2022 года
09:27 17.11.2021Заявки на Всероссийский конкурс "ПРО Образование 2021" принимают до 29 ноября
09:14 17.11.2021В Тюмени на Губернаторских чтениях обсудят региональную экономическую реальность
09:05 17.11.2021Проект "Цифровой образовательный контент" поможет школьникам подготовиться к ЕГЭ и олимпиадам