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В Тюменской области стартует второй поток Школы бизнес-маркетинга

Общество, 08:12 18 ноября 2021

Инвестиционного агентства Тюменской области | Фото: Инвестиционного агентства Тюменской области

Второй поток Школы бизнес-маркетинга Инвестиционного агентства Тюменской области стартует 22 ноября. Предприниматели юга Тюменской области пройдут курс онлайн с 22 по 26 ноября, сообщает пресс-служба агентства.

Занятия проведут пять преподавателей и специальные гости с уникальными бизнес-кейсами из других регионов страны. Темы обучения второго потока ШБМ сформированы из реальных запросов тюменского бизнеса, в том числе речь пойдёт о бизнес-моделировании, работе с целевыми группами потребителей, о проектировании карты путешествий клиента, построении алгоритма бренда, о правилах маркетинга в малом бизнесе, о создании коммуникативной и финансовой стратегии, правилах ведения социальных сетей и так далее.

Первый поток проекта состоялся в августе 2021 года и вызвал большой интерес у предпринимателей региона, обучение в ШБМ прошли больше 50 тюменских предпринимателей.

Участие в проекте бесплатное в рамках Национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".

Регистрация по ссылке.

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# инвестиционное агентство Тюменской области , школа бизнес-маркетинга

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