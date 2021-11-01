В Тюменской области стартует второй поток Школы бизнес-маркетинга

| Фото: Инвестиционного агентства Тюменской области | Фото: Инвестиционного агентства Тюменской области

Второй поток Школы бизнес-маркетинга Инвестиционного агентства Тюменской области стартует 22 ноября. Предприниматели юга Тюменской области пройдут курс онлайн с 22 по 26 ноября, сообщает пресс-служба агентства.

Занятия проведут пять преподавателей и специальные гости с уникальными бизнес-кейсами из других регионов страны. Темы обучения второго потока ШБМ сформированы из реальных запросов тюменского бизнеса, в том числе речь пойдёт о бизнес-моделировании, работе с целевыми группами потребителей, о проектировании карты путешествий клиента, построении алгоритма бренда, о правилах маркетинга в малом бизнесе, о создании коммуникативной и финансовой стратегии, правилах ведения социальных сетей и так далее.

Первый поток проекта состоялся в августе 2021 года и вызвал большой интерес у предпринимателей региона, обучение в ШБМ прошли больше 50 тюменских предпринимателей.

Участие в проекте бесплатное в рамках Национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".

Регистрация по ссылке.