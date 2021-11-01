Тюменские лыжники стали призерами международных соревнований в Казахстане

| Фото: ЦСП72 ВКонтакте | Фото: ЦСП72 ВКонтакте

Международные соревнования по лыжным гонкам завершились в г. Щучинск (Казахстан) 15 ноября. Тюменские лыжники - в числе призеров, сообщает тюменский Центр спортивной подготовки.

Андрей Парфенов занял второе место в спринте классическим стилем. В женском спринте классическим стилем не было равных Наталии Мекрюковой. Екатерина Смирнова завоевала бронзовую награду.

Наталия Мекрюкова победила в гонке классическим стилем на 5 км, а Екатерина Смирнова взяла серебро. К сожалению. Андрей Парфенов стал десятым в мужской гонке классическим стилем на 10 км.