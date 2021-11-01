Молодые тюменцы стали чаще страдать расстройствами пищевого поведения

| Фото: tyumen-city.ru | Фото: tyumen-city.ru

Жители Тюменской области стали чаще страдать расстройствами пищевого поведения. К такому выводу пришли специалисты амбулаторной службы областной клинической психиатрической больницы, сообщает пресс-служба учреждения.

Так, в 2020 и 2021 годах участились жалобы, связанные с анорексией или потерей аппетита. С такой проблемой к психиатрам обратились 25% пациентов в возрасте до 26 лет. В 2016-2018 годах синдром нервной анорексии встречался только у 15% пациентов в возрасте 12-17 лет.

Специалисты связывают рост заболеваемости с началом пандемии, переходом на дистанционную форму обучения и работы. Стресс, дефицит "живого" общения, увеличение времени, проводимого перед экранами, негативно действуют на неокрепшую психику. Подростки пытаются следовать навязанным идеалам, провоцируя депрессивные настроения и невротические проявления и, как следствие, нарушения пищевого поведения.

Врачи психиатрической больницы также отметили, что раньше к ним за помощью обращались люди с уже имеющимися хроническими психическими расстройствами. Начиная с середины 2020 года, преобладают пациенты, которые ранее не нуждались в психиатрической помощи.

Нервная анорексия – это очень опасное заболевание, которое в 10% случаев приводит к гибели пациента. При обращении к специалисту 50-70% больных удается вылечить, однако в определенных случаях это может занять несколько лет. Своевременная диагностика и психиатрическая и психотерапевтическая помощь помогают сократить время восстановления и лечения нервной анорексии, уменьшить вероятность рецидива, снизить риски неблагоприятного исхода.