Тюменцам рассказали о специфике работы спасателей- водолазов

фото: Тобольский поисково-спасательный отряд ТОСЭР. Архив. фото: Тобольский поисково-спасательный отряд ТОСЭР. Архив.

Привлечение водолазов к поискам людей, погибших в водоемах Тюменской области, строго регламентировано. Само погружение под воду во время ледостава или хрупкого льда – высокий риск для специалистов. Из-за природного цвета воды и большого объема ила водолазы буквально вручную проверяют дно водоемов в поисках пострадавших, сообщил директор департамента гражданской защиты и пожарной безопасности Тюменской области Андрей Михнович.

"Погружение под воду - это всегда риск. Поисковые операции под водой – еще больший риск. Погружение под воду в экстремальных погодных условиях также является абсолютным риском для человека. Есть четкие инструкции, как может работать водолаз во время ледостава, ледохода. Все прописано поминутно. Жители должны понять, что сейчас находиться на льду очень опасно. Водолазы работают в тяжелейших условиях. Наши водоемы - это не Красное море с идеально прозрачной водой. Водолазы, когда занимаются поиском людей, работают на ощупь, они всю территорию дна вынуждены проползти и все прощупать. Их труд регламентирован. День – два работы и далее процесс реабилитации. Все зависит от глубины, частоты и времени погружений. Эта работа небезопасная для самих водолазов в наших климатических условиях", - подчеркнул он.

До установления качественного льда жителям региона не рекомендуют выходить на лед. Родителям стоит напомнить детям о том, что играть на прудах небезопасно. Ежедневно спасатели, дежурящие около пешеходного моста на Туре, выпроваживают подростков, испытывающих тонкий лед.

Екатерина Исаева