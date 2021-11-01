SAS ТюмГУ приглашает на открытый курс "Неординарная социология: как быть странным в обществе"
Открытый курс "Неординарная социология: как быть странным в обществе" состоится в SAS ТюмГУ с 18 по 23 ноября, сообщает управление стратегических коммуникаций вуза.
Данный открытый курс – эксперимент по изучению странности. Слушатели будут исследовать социологическую и психоаналитическую концепцию странных людей, странности и отчужденности.
Вместе со спикером Дуэйном Русселем участники попытаются разработать теоретическую основу для "психоаналитической социологии", исследуя темы в рамках классической и современной социологической теории.
Язык проведения – английский. По окончании слушатели получат сертификаты.
Для участия необходимо зарегистрироваться. Лекции будут также доступны в записи на YouTube-канале SAS.
С программой можно ознакомиться здесь.