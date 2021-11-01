Пять социальных проектов тоболяков получат поддержку СИБУРа

| Фото: Инвестиционное агентство Тюменской области | Фото: Инвестиционное агентство Тюменской области

Пять социальных проектов поддержала компания СИБУР по итогам работы школы социального предпринимательства "PROГород" в Тобольске, сообщает центр инноваций социальной сферы Инвестиционного агентства Тюменской области.

Обучение проходило для физических лиц и действующих предпринимателей. На протяжении двух месяцев они знакомились с основами ведения собственного дела, разрабатывали маркетинговую стратегию, просчитывали финансовую модель, составляли бизнес-план, а также знакомились с юридическими аспектами реализации социально-предпринимательского проекта.

Среди лучших оказался проект экомастерской "Зеленая сова" Юлии Сильченко. Он предполагает популяризацию экологического сознания у горожан путем производства экошоперов и многоразовых бахил с соблюдением принципа "ноль отходов". Проект Анны Мозжегоровой "Чистый куб" направлен на уменьшение количества свалок в районе.

Экологическую тему поддержал и Радик Айтмаметов с проектом переработки использованных шин "Эко-шина", которые могут стать сырьем для производства покрытий для спортивных и детских площадок.

Одной из ярких инициатив стала идея Ольги Кийко "Читательский клуб для детей ЧиМа", направленная на популяризацию детского чтения с использованием видеоблогинга. Работа Гузели Аминевой "Ты - герой. У тебя все получится!" связана с реабилитацией детей с ОВЗ.

Обучение в школе социальных проектов также прошла Елена Пушкарева с проектом "Перевернутый дом". Предприниматель получила поддержку в Фонде микрофинансирования Тюменской области и в скором времени планирует запустить семейный аттракцион, основанный на иллюзии хождения по потолку.

По словам руководителя центра инноваций социальной сферы Инвестиционного агентства Тюменской области Александры Князевой, на защиту вышли хорошо проработанные проекты, готовые к запуску. Она выразила уверенность, что полученная поддержка ускорит их реализацию.

Начальник управления по взаимодействию с органами государственной власти и реализации социально-экономических проектов ООО "ЗапСибНефтехим" Елена Бельская добавила, что за счет совместных усилий компании, правительства региона и администрации города удается находить и развивать новые направления предпринимательских инициатив.