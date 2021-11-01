Владимир Якушев открыл форум "Города России 2030: вызовы и действия"

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Пятый форум "Города России 2030: вызовы и действия" открыл в Екатеринбурге полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Владимир Якушев.

В приветственном слове полпред рассказал о вызовах, с которыми столкнулись российские муниципалитеты за два года борьбы с эпидемией COVID-19.

"Те ограничения, которые действуют, внесли в нашу жизнь серьезные изменения. Городская экономика должна работать, люди должны трудиться и получать весь спектр социальных услуг. Стало понятно, что в таких жестких условиях мы просто не можем жить нормально. Поэтому были предприняты шаги, чтобы уменьшить распространение инфекции, чтобы наша система здравоохранения работала эффективнее, и сегодня все основные функции, которые выполняет город, были возвращены", - отметил он.

Владимир Якушев подчеркнул, что в настоящее время все решения, которые принимаются муниципальными и региональными властями, направлены на то, чтобы сделать жизнь горожан безопасной и полноценной перед лицом пандемии. Полпред указал на важность поддержки среднего и малого бизнеса, поскольку ограничительные меры коснулись его в первую очередь.

Одной из главных тем пленарного заседания стали вопросы обеспечения согласованности документов стратегического планирования России на всех уровнях.

Полпред отметил, что список тем, которые касаются современной жизни российских городов широк: вопросы развития, жилой застройки, какие компоненты мы закладываем сегодня в городскую экономику, тема цифровизации в городской среде и "умные города" - эти и другие вопросы требуют дискуссии, технических решений. Отдельно Владимир Якушев высказался о развитии городских агломераций: "По этому вопросу можно дискутировать, можно спорить, но развитие городских агломераций - это одна из основ развития нашей страны".

Евгений Бабенко