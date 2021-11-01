Александр Моор поздравил сотрудников и ветеранов налоговой службы с профессиональным праздником

| Фото: duma.tyumen-city.ru | Фото: duma.tyumen-city.ru

С профессиональным праздником поздравил сотрудников и ветеранов налоговой службы Тюменской области глава региона Александр Моор.

По словам губернатора, от компетентности, ответственного отношения к делу и слаженной работы сотрудников ведомства зависит устойчивое поступление налогов и сборов в бюджеты всех уровней. Это напрямую влияет на развитие экономики, формирование благоприятного инвестиционного климата и решение актуальных социальных вопросов.

"В последние годы специалисты отрасли активно внедряют цифровые технологии и современные сервисы, добиваясь упрощения налоговых процессов для бизнеса и граждан. Уверен, тюменские налоговики продолжат и в дальнейшем эффективно и грамотно выполнять свои обязанности на благо региона и страны. Желаю вам здоровья, благополучия и успехов в службе!" - сказал Александр Моор.