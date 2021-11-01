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Оптический интернет впервые провели в трех тобольских селах

Общество, 17:45 18 ноября 2021

Ростелеком | Фото: Ростелеком

Жители тобольских деревень Сабанаки, Иртышатские Юрты и с. Ворогушино впервые получили возможность подключить современные сервисы и услуги национального цифрового провайдера, сообщает пресс-служба филиала в Тюменской и Курганской областях ПАО "Ростелеком".

Новая инфраструктура связи построена по технологии "оптика в квартиру". Такой способ организации передачи данных обеспечивает стабильную работу сети и высокую скорость интернет-доступа. Жителям сел не придется ждать завершения проекта — доступ к услугам и сервисам в каждом населенном пункте будет появляться по мере подключения домов к оптике.

Волоконно-оптические линии позволяют обеспечивать цифровыми сервисами как жилые дома, так и объекты государственной, социальной и торговой инфраструктуры. Так, интернетом уже пользуются сотрудники администрации Ворогушинского сельского поселения и общеобразовательной школы.

Технология "оптика в квартиру" является ключевой компетенцией "Ростелекома". Оптическими линиями "Ростелекома" охвачены более 70% домохозяйств Тюменской области.

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# Интернет , оптические сети , Ростелеком

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