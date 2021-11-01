У курильщиков COVID-19 чаще протекает в тяжелой форме, напоминают специалисты

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

У курильщиков COVID-19 чаще протекает в тяжелой форме, поскольку их легкие уже поражены и организму труднее бороться с заболеванием. Также при курении повышается опасность заражения коронавирусом через рот, напомнили специалисты управления Роспотребнадзора по Тюменской области.

По статистике Всемирной организации здравоохранения ежегодно от болезней, вызванных курением, умирает до 5 млн человек. С каждым годом эта цифра становится больше и при существующей тенденции роста через 10 лет она увеличится вдвое.

Специалисты отмечают, что курение приводит к зависимости. Помимо никотина в табачном дыму содержится ряд других опасных химических веществ - смолы, радиоактивный полоний, мышьяк, свинец, висмут, аммиак, органические кислоты. В организм они поступают медленно и приводят к постепенному ухудшению здоровья. Вред от курения любых, в том числе легких сигарет, одинаков для всех. Кроме того, страдают и те, кто находится вокруг – пассивные курильщики.

Длительное курение приводит к заболеваниям различных органов и систем, увеличивает риск смерти от рака и других заболеваний. Сигареты наносят вред сердцу и кровообращению. У курящих мужчин возрастает риск импотенции, а у женщин - бесплодия и рака шейки матки. Курение во время беременности может привести к преждевременным родам и синдрому внезапной детской смерти. Эта вредная привычка сокращает жизнь мужчины на 12 лет, жизнь женщины - на 11 лет.

19 ноября - Международный день отказа от курения. По словам специалистов, если отказаться от этой пагубной привычки, то уже через год риск развития сердечно-сосудистых заболеваний уменьшится вдвое, улучшится состояние кожи и общее самочувствие.