Тюменский филармонический оркестр выступит в Салехарде, Москве и Санкт-Петербурге

| Фото: centralnavyband.ru | Фото: centralnavyband.ru

Тюменский филармонический оркестр впервые под управлением главного дирижёра и художественного руководителя - заслуженного артиста и заслуженного деятеля искусств России Алексея Карабанова отправился в гастрольный тур.

Как сообщает пресс-служба Тюменского концертно-театрального объединения, 17 ноября оркестр принял участие в концерте "Денис Мацуев и друзья" в Салехарде.

Концертная программа состояла из двух отделений: в первом прозвучал цикл "Времена года" П. И. Чайковского и ариозо Иоланты "Отчего это прежде не знала…" из оперы "Иоланта", а во втором — концерт для контрабаса и домры с оркестром Е. Подгайца и "Рапсодия в стиле блюз" Дж. Гершвина.

Совместно с маэстро выступили Даниил Бессонов (скрипка), Екатерина Мочалова (домра), Андрей Иванов (контрабас), Тюменский филармонический оркестр.

В Москве и Санкт-Петербурге оркестр выступит с другими программами. 19 ноября в Москве Тюменский филармонический оркестр представит произведения Брамса. В Концертном зале Мариинского театра – Бетховена.

"У нас программа достаточно серьёзная, - рассказал Алексей Карабанов. - Мы взяли Бетховена, 3-ю симфонию. Это такая классика, которая очень показательная. Есть версии, есть традиции, есть разные взгляды. И тут важно показать какой версии придерживаемся мы, какого стиля. И если нам это удастся, то я буду счастлив".