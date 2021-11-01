В Восточном округе Тюмени проложили тротуары у детских садов

| Фото: "Тюмень - наш дом" ВКонтакте | Фото: "Тюмень - наш дом" ВКонтакте

Устройство тротуаров в районе детского сада № 185 "Фантазеры" по улицам Боровской и Энергостроителей выполнили в Восточном округе Тюмени. Изменения прежде всего отметили родители, которые привозят детей на автомобиле, сообщил комитет по связям с общественностью и СМИ администрации Тюмени.

Раньше здесь был узкий проезд, где не могли разъехаться две машины. Поэтому помимо строительства пешеходных дорожек был разработан целый проект по реконструкции дороги, устроены парковочные места, организовано двустороннее движение, установлены искусственные неровности, пешеходные переходы, светофоры Т-7 и проложены тротуары с обеих сторон улицы. Была построена ливневая канализация, поэтому удалось решить проблему с водоотведением.

"Чтобы обеспечить безопасность для пешеходов и водителей, проезд по улице Боровской был полностью реконструирован. Особую опасность представлял транспортный узел, где пять выездов с парковок и дворов соединились в одну дорогу. Благодаря грамотной организации дорожного движения все опасные зоны ликвидированы. Чтобы родителям было удобно приводить детей в садик с разных сторон района, построены и отремонтированы пешеходные дорожки вокруг всего образовательного учреждения", - отметил руководитель управы Восточного округа Александр Сухомяткин.

По просьбам жителей проложен тротуар в районе детского сада № 141 по ул. Николая Ростовцева, 14. Асфальтированная дорожка протяженностью в 100 метров обеспечивает удобный подход к образовательному учреждению. Также были построены и соединены с имеющимися тротуары около жилых домов по ул. Ростовцева.