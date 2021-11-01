Тюменцам предлагают показать свои видеопроекты на Уральской биеннале

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Выставка "Bring Your Own Beamer" с открытым участием для всех, кто хочет поделиться своим видеоработами, пройдет в мультицентре "Контора пароходства" (ул. 25 Октября, 23а, стр. 1) 28 ноября с 14 часов до 21 часа. Мероприятие состоится в рамках публичной программы спецпроекта Уральской биеннале в Тюмени "Создать новый слой".

Дословно "bring your own beamer" переводится как "принеси свой проектор", подразумевается, что участвовать могут все желающие. Продолжительность видео — любая, но, по рекомендации организаторов, в пределах разумного, ролик может быть новым или снятым давно, со звуком и и без него. Видео не должно нарушать ничьих авторских прав, содержание — 12+ в рамках действующего законодательства. Все видео пройдут модерацию.

Подать заявку на участие в выставке можно до 25 ноября. Монтаж выставки состоится в мультицентре "Контора пароходства" 27 ноября с 10 до 13 часов.

За техническое обеспечение — наличие проектора, удлинителя, источника воспроизведения и наушников, если видео со звуком — участники отвечают самостоятельно.