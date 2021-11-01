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В финале Science Slam School будут бороться шесть тюменских школьников

Общество, 10:41 19 ноября 2021

департамент информатизации Тюменской области ВКонтакте | Фото: департамент информатизации Тюменской области ВКонтакте

Финал школьных научных поединков Science Slam School пройдет в пространстве "Точка кипения" в Тюмени 20 ноября. О своих изобретениях и исследованиях расскажут шесть тюменских школьников, сообщает департамент информатизации Тюменской области.

Николай Портной из гимназии № 83 представит VR-объект трассы "Жемчужины Сибири", Николай Ларионов из школы № 41 расскажет, как чат-бот и электронные таблицы сделают будни школьника лучше. Дарья Данилкина из школы № 92 поговорит со зрителем о том, как искусственный интеллект может определять коронавирус по снимкам компьютерной томографии. Анна Семякина из гимназии ТюмГУ в своей презентации покажет, как дороги из пластика спасут жизнь планеты. Георгий Жилин из школы № 26 поговорит о трансивере и о том, как с его помощью связаться с космосом. Карина Кульмухаметова из Мальковской школы будет отстаивать право лишайников на защиту окружающей среды.

Зарегистрироваться в качестве зрителя на финал научных поединков школьников можно по ссылке.

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# Science Slam , наука , школьники

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