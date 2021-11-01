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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Александр Моор принял участие в обсуждении стратегии развития строительной отрасли

Губернатор, 19:21 18 ноября 2021

Фото: оперативный штаб Тюменской области | Фото:

Губернатор Тюменской области Александр Моор принял участие в семинаре-совещании, посвященном обсуждению "Стратегии строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства до 2030 года", которое состоялось в Москве.

Он отметил, что на семинаре обсуждались важные для всех регионов вопросы. Например, связанные с расселением аварийного и ветхого жилья. "В их решении есть большие возможности в расширении такого инструмента как комплексное развитие территорий. Его может использовать для вовлечения в реновацию городов дополнительных территорий", - отметил Александр Моор.

Фото: оперативный штаб Тюменской области

Участники совещания в формате круглых столов обсудили вопросы снижения административных барьеров и сокращения инвестиционно-строительного цикла, а также цифровизацию отрасли.

Евгений Бабенко

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# Александр Моор , строительство

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