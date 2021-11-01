В выходные в Тюмени будет снежно и ветрено

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Потепление до минус 3 градусов и снег ожидаются в Тюмени в ближайшие выходные, 20 и 21 ноября.

По данным центра Фобос, 20 ноября дневная температура воздуха составит минус 3 градуса, ночная – минус 5. В течение суток возможен снег и юго-западный ветер с порывами до 16 м/с.

21 ноября днем также ожидается до минус 3 градусов, в ночные часы – до минус 5. Вероятность осадков сохранится, южный ветер будет дуть со скоростью до 15 м/с.

В начале следующей недели будет также тепло и снежно. 22 и 23 ноября температура воздуха днем составит от 3 до 5 градусов мороза, пройдет снег. С 24 ноября станет холоднее, столбики термометров опустятся до 11 градусов мороза.

Любовь Голышева