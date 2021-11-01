Тюменский ветеринар развеяла мифы об опасности COVID-19 для кошек

| Фото: сообщество "Приют "Мурка и Васька" имени И. В. Карповой" во ВКонтакте | Фото: сообщество "Приют "Мурка и Васька" имени И. В. Карповой" во ВКонтакте

Вирус COVID-19, которым заражаются и болеют люди, не опасен для мелких домашних животных – кошек и собак.

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" рассказала директор ветеринарной клиники при государственном аграрном университете Северного Зауралья Ирина Чудинова.

Она отметила, что домашние питомцы действительно могут болеть коронавирусом, но это совсем другая разновидность вируса, не опасная для людей.

"Коронавирус кошек, собак и людей – это абсолютно разные вещи. Коронавирус кошек передается только от кошки к кошке контактным путем. Собаки тоже могут болеть коронавирусом, но это тоже другая его разновидность, не опасная для людей и кошек. Симптоматика при этом абсолютно иная. У животных поражается лимфатическая система, страдает желудочно-кишечный тракт. То есть коронавирус кошек и собак не вызывает, например, кашля или пневмонии, как у людей", - пояснила Ирина Чудинова.

Она отметила, что если углубляться в вирусологию и иммунологию, то сам по себе коронавирус животных существует достаточно давно. Кроме того, некоторые производители вакцин для кошек и собак предлагают прививки, в том числе, от коронавируса.

Ирина Чудинова добавила, что в Тюменской области случаев передачи COVID-19 от человека к животному не зарегистрировано. Об этом говорят и проводимые обследования, и анализы.

"В клиники часто звонят и спрашивают про коронавирус кошек и собак, но мы стараемся всех успокоить, чтобы люди не наводили панику, это абсолютно разные заболевания. Люди, которые болели ковидом, также рассказывают, что дома у них есть питомцы, и даже похожей симптоматики у животных не встречалось. Поэтому зная о том, что это абсолютно разные штаммы коронавирусов никаких рекомендаций по дополнительным мерам мы не даем, это бессмысленно", - добавила она.

Любовь Голышева