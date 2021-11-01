В Тюмени мусор на улице Герцена вывезли после жалобы в соцсетях
Проблему с накопившимся мусором на контейнерной площадке на ул. Герцена в Тюмени решили после сообщения местного жителя в социальных сетях.
В группе Центра управления регионом Тюменской области во ВКонтакте мужчина рассказал, что мусор там складировали постоянно, и прикрепил к сообщению фотографии.
Информацию о проблеме передали в администрацию города - в скором времени мусор вывезло ООО "ТЭО". В комментариях объяснили, что причиной разового сбоя вывоза стало проведение работ на этом участке.
Жителям Тюменской области напоминают, что оставить вопрос или жалобу они могут в официальной группе ЦУР во ВКонтакте. Сообщение зафиксируют и передадут в работу, об этом в комментариях оповестят специалисты Центра управления регионом.