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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

В Тюмени мусор на улице Герцена вывезли после жалобы в соцсетях

Общество, 18:15 19 ноября 2021

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Проблему с накопившимся мусором на контейнерной площадке на ул. Герцена в Тюмени решили после сообщения местного жителя в социальных сетях.

В группе Центра управления регионом Тюменской области во ВКонтакте мужчина рассказал, что мусор там складировали постоянно, и прикрепил к сообщению фотографии.

Информацию о проблеме передали в администрацию города - в скором времени мусор вывезло ООО "ТЭО". В комментариях объяснили, что причиной разового сбоя вывоза стало проведение работ на этом участке.

Жителям Тюменской области напоминают, что оставить вопрос или жалобу они могут в официальной группе ЦУР во ВКонтакте. Сообщение зафиксируют и передадут в работу, об этом в комментариях оповестят специалисты Центра управления регионом.

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# мусор , ЦУР Тюменской области

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