Смотрите матчи МФК "Тюмень" в ближайшие выходные на телеканале "Тюменское время"

| Фото: МФК "Тюмень" | Фото: МФК "Тюмень"

Мини-футбольный клуб "Тюмень" проведёт очередные встречи Париматч-чемпионата России. 20 и 21 ноября в СК "Центральный" сибиряки встретятся с "Торпедо" из Нижнего Новгорода.

По итогам этих встреч "Тюмень" может вернуть себе лидерство в чемпионате страны. Для команды Николая Иванова матчи с нижегородцами станут последними домашними перед элитным раундом Лиги чемпионов УЕФА, который Тюмень примет со 2 по 5 декабря.

В прямом эфире обе игры "Тюмени" и "Торпедо" будут транслироваться на телеканале "Тюменское время" (21 канал кабельного телевидения). Начало в субботу и воскресенье в 14 часов. В 13 часов 40 минут начнёт свою работу студия с Максимом Яковлевым. Зрители увидят интересных гостей, сюжеты, статистику и инфографику.