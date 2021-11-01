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Пассажирка иномарки погибла в аварии на трассе Тюмень – Омск

Происшествия, 16:57 19 ноября 2021

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Пассажирка автомобиля Ford Focus 1970 года рождения погибла в аварии на 92-м км трассы Тюмень – Омск 19 ноября.

"Столкнулись Ford Focus и "КамАЗ". Погибла пассажирка иномарки, водитель 1993 года рождения получил травму. По предварительным данным, Ford выбросило на встречную полосу", – рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения областного управления ГИБДД Анжела Борисова.

Обстоятельства выясняются.

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# ГИБДД Тюменской области , ДТП

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