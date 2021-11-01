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Две новые автобусные остановки появились в Тюмени

Общество, 15:13 20 ноября 2021

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Две новые автобусные остановки появились в областном центре. Об этом сообщает Тюменьгортранс.

Вновь обустроенным остановочным пунктам на ул. Григория Алексеева присвоены наименования: "ул. Григория Алексеева" (в районе Избышева, 6, при движении в обоих направлениях), "с/о Нефтяник" (в районе дома № 21а, при движении в обоих направлениях).

Кроме того, изменилось наименование остановок на ул. Интернациональной в районе ул. Кремлевской, 22 и ул. Новой, 33. Теперь они называются "Сквер Авиаторов".

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# общественнный транспорт , остановки

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