Две новые автобусные остановки появились в Тюмени

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Две новые автобусные остановки появились в областном центре. Об этом сообщает Тюменьгортранс.

Вновь обустроенным остановочным пунктам на ул. Григория Алексеева присвоены наименования: "ул. Григория Алексеева" (в районе Избышева, 6, при движении в обоих направлениях), "с/о Нефтяник" (в районе дома № 21а, при движении в обоих направлениях).

Кроме того, изменилось наименование остановок на ул. Интернациональной в районе ул. Кремлевской, 22 и ул. Новой, 33. Теперь они называются "Сквер Авиаторов".