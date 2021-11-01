Жительницы Ялуторовска поучаствуют в фотосессии и мастер-классах

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Выпускной для участниц онлайн-марафона "Ты не одна" пройдет в Ялуторовске в Молодежном социально-деловом центре 25 ноября, пишет Комсомольская правда-Тюмень.

Участниц ждут творческие мастер-классы, фотосессии. Также будет работать ярмарка "Круговорот вещей в природе", где женщины смогут бесплатно выбрать себе одежду в хорошем состоянии. Событие пройдет с соблюдением мер профилактики распространения коронавирусной инфекции.

Отметим, участницами онлайн-марафона стали 30 женщин, которые находятся в сложной жизненной ситуации и в одиночку воспитывают детей. Они прослушали серию прямых эфиров, где эксперты поделились советами по воспитанию детей, рассказали о мерах социальной поддержки и провели юридические консультации.

Ранее онлайн-марафон "Ты не одна" стал победителем конкурса проектов "Моя идея". Организаторы получили финансовую поддержку в размере 50 тыс. рублей.