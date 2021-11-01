Инфузоматы и кардиомонитор появились в областной больнице №15 в Нижней Тавде

| Фото: ОКБ № 1 | Фото: ОКБ № 1

Кардиомонитор и два шприцевых инфузионных насоса поступили в областную больницу №15 Нижней Тавды в рамках реализации национального проекта "Здравоохранение", сообщает пресс-служба учреждения.

Инфузоматы будут эксплуатироваться в терапевтической службе. Они позволят длительное время дозированно вводить пациентам лекарства. Причем происходить это будет автоматически, без участия медицинского персонала.

Специалисты отмечают, что в некоторых случаях инфузионный насос незаменим. Например, когда пациенту нужно вводить 0,1 миллилитр лекарства каждую минуту. Подобной техники в Нижнетавдинской больнице раньше не было.

Кардиомонитор поступил в родильный зал хирургической службы. Оборудование позволит круглосуточно наблюдать за сердечной деятельностью пациентов. Ведь даже если все идет штатно, за сердечной деятельностью роженицы необходим строгий контроль. Кардиомонитор в этом случае незаменим.