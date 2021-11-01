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Серебряные волонтеры обучают тюменцев декупажу и бисероплетению

Общество, 18:47 20 ноября 2021

Серебряные добровольцы - МЫ ВМЕСТЕ ВКонтакте | Фото: Серебряные добровольцы - МЫ ВМЕСТЕ ВКонтакте

Мастер-классы на дому проводят для одиноких пожилых людей и людей с ограниченными возможностями здоровья серебряные добровольцы. Они обучают желающих декупажу, бисероплетению и другим видам рукоделия, пишет Вслух.ру.

Мастер-классы организуются в рамках проекта "Добро рядом 2.0". Специалисты отмечают, что рукоделие полезно не только детям, но и взрослым. Оно развивает мелкую моторику, улучшает работу мозга и позволяет отдохнуть после рабочего дня.

"Если пожилым людям давать упражнения на мелкую моторику, это профилактирует деменцию - снижение памяти, внимания и возрастных изменений мозга. Такжепредотвращает развитие таких серьезных заболеваний, как болезнь Альцгеймера, болезнь Паркинсона, расстройства речи у пациентов с инсультом", - пояснила невролог Олеся Прилепская.

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# рукоделие , серебряные волонтеры

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