Серебряные волонтеры обучают тюменцев декупажу и бисероплетению

| Фото: Серебряные добровольцы - МЫ ВМЕСТЕ ВКонтакте | Фото: Серебряные добровольцы - МЫ ВМЕСТЕ ВКонтакте

Мастер-классы на дому проводят для одиноких пожилых людей и людей с ограниченными возможностями здоровья серебряные добровольцы. Они обучают желающих декупажу, бисероплетению и другим видам рукоделия, пишет Вслух.ру.

Мастер-классы организуются в рамках проекта "Добро рядом 2.0". Специалисты отмечают, что рукоделие полезно не только детям, но и взрослым. Оно развивает мелкую моторику, улучшает работу мозга и позволяет отдохнуть после рабочего дня.

"Если пожилым людям давать упражнения на мелкую моторику, это профилактирует деменцию - снижение памяти, внимания и возрастных изменений мозга. Такжепредотвращает развитие таких серьезных заболеваний, как болезнь Альцгеймера, болезнь Паркинсона, расстройства речи у пациентов с инсультом", - пояснила невролог Олеся Прилепская.