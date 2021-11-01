Второй экологический образовательный маршрут открылся в Тюмени

| Фото: группа ЧИР ВКонтакте | Фото: группа ЧИР ВКонтакте

Второй экологический маршрут, расположенный в окрестностях озера Цимлянского на территории турбазы детско-юношеского центра "Авангард", открылся в Тюмени, сообщили в городском департаменте по спорту и молодежной политике.

На открытии экскурсоводы рассказали об истории озера, его обитателях, растительности и поделились интересными фактами.Волонтеры движения провели увлекательные воркшопы и мастер-классы на свежем воздухе.

В будущем на маршруте планируется проводить образовательные модульные программы, экскурсии, туры выходного дня, а также мастер-классы естественнонаучной направленности. Участвовать в них смогут горожане и гости города.

Также будет разработана интерактивная онлайн-карта. Она позволит познакомиться со всеми ключевыми точками маршрута, нужно лишь отсканировать QR-код на любом из арт-объектов.