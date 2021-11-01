  • 20 ноября 202120.11.2021суббота
  • USD72,7617
    EUR82,5845
  • В Тюмени -3..-5 С 7 м/с ветер южный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Второй экологический образовательный маршрут открылся в Тюмени

Общество, 19:52 20 ноября 2021

группа ЧИР ВКонтакте | Фото: группа ЧИР ВКонтакте

Второй экологический маршрут, расположенный в окрестностях озера Цимлянского на территории турбазы детско-юношеского центра "Авангард", открылся в Тюмени, сообщили в городском департаменте по спорту и молодежной политике.

На открытии экскурсоводы рассказали об истории озера, его обитателях, растительности и поделились интересными фактами.Волонтеры движения провели увлекательные воркшопы и мастер-классы на свежем воздухе.

В будущем на маршруте планируется проводить образовательные модульные программы, экскурсии, туры выходного дня, а также мастер-классы естественнонаучной направленности. Участвовать в них смогут горожане и гости города.

Также будет разработана интерактивная онлайн-карта. Она позволит познакомиться со всеми ключевыми точками маршрута, нужно лишь отсканировать QR-код на любом из арт-объектов.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# ДЮЦ Авангард , экологический маршрут

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
19:52 20.11.2021Второй экологический образовательный маршрут открылся в Тюмени
18:47 20.11.2021Серебряные волонтеры обучают тюменцев декупажу и бисероплетению
18:00 20.11.202121 ноября - события дня
17:39 20.11.2021Юных тюменцев приглашают на новогодний конкурс рисунков