Тюменец выиграл грант на проведение фестиваля молодежи в 2022 году

| Фото: япосещаю.рф | Фото: япосещаю.рф

Грант в размере 500 тыс. рублей выиграл житель Тюмени Георгий Крупин по итогам конкурса Росмолодежи в рамках Всероссийского патриотического форума, пишет Moi-portal.ru

В номинации "Добровольчество" тюменец представил проект "Фестиваль сельской молодежи Третье место". Это однодневный уличный молодежный фестиваль, который пройдет в поселке Боровский летом 2022 года. На мероприятии выступят музыкальные группы и сольные исполнители, пройдут мастер-классы, выставки и лекции.

Всего на форуме выбрали 78 лучших проектов по девяти номинациям. Они получили грантовую поддержку на сумму более 39 млн рублей. Минимальный размер гранта составил 49 тыс. рублей, максимальный — 1,5 млн рублей.