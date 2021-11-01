  • 20 ноября 202120.11.2021суббота
  • USD72,7617
    EUR82,5845
  • В Тюмени -3..-5 С 7 м/с ветер южный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Тюменец выиграл грант на проведение фестиваля молодежи в 2022 году

Общество, 20:41 20 ноября 2021

япосещаю.рф | Фото: япосещаю.рф

Грант в размере 500 тыс. рублей выиграл житель Тюмени Георгий Крупин по итогам конкурса Росмолодежи в рамках Всероссийского патриотического форума, пишет Moi-portal.ru

В номинации "Добровольчество" тюменец представил проект "Фестиваль сельской молодежи Третье место". Это однодневный уличный молодежный фестиваль, который пройдет в поселке Боровский летом 2022 года. На мероприятии выступят музыкальные группы и сольные исполнители, пройдут мастер-классы, выставки и лекции.

Всего на форуме выбрали 78 лучших проектов по девяти номинациям. Они получили грантовую поддержку на сумму более 39 млн рублей. Минимальный размер гранта составил 49 тыс. рублей, максимальный — 1,5 млн рублей.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# гранты , Росмолодежь

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
20:45 20.11.2021В Тюмени ушла из жизни ветеран Великой Отечественной войны Клавдия Фомягина
20:41 20.11.2021Тюменец выиграл грант на проведение фестиваля молодежи в 2022 году
19:52 20.11.2021Второй экологический образовательный маршрут открылся в Тюмени
18:47 20.11.2021Серебряные волонтеры обучают тюменцев декупажу и бисероплетению