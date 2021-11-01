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Тюменских школьников пригласили на крупнейший химический турнир России

Общество, 12:23 21 ноября 2021

Фото: Управление стратегических коммуникаций ТюмГУ (архив)

Команда "Нет принтера 3.0", победившая в региональном этапе Межрегионального химического турнира, будет представлять Тюмень на заключительном этапе VIII Межрегионального химического турнира, который состоится в феврале 2022 года.

Химический турнир – командное творческое соревнование для школьников в формате мини-конференции. Участники решают заранее известные задачи “открытого типа” - не имеющие единственно верного решения, после чего составляют презентации и защищают решения в ходе “химических боев” – доклада с оппонированием и рецензированием.

Тема химического турнира этого учебного года – "Химия и Мифы". Участники показывают, как химическим путем вызвать быстрое окаменение какой-либо реакционной смеси, подобно Медузе Горгоне, а также предлагают способы химического удаления с ткани пятен от ржавчины, зеленой травы и виноградного сока, чтобы одежда осталась пригодна для ношения.

В этом году Межрегиональный химический турнир проходит при поддержке Фонда Президентских грантов. Его победитель будет представлять Россию на IChTo-2022 – Международном химическом турнире, сообщают организаторы.

Евгений Бабенко

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# одаренные дети , химия

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