80-летняя женщина погибла в ДТП на автодороге Тюмень - Нижняя Тавда

Фото: пресс-служба Управления ГИБДД по Тюменской области Фото: пресс-служба Управления ГИБДД по Тюменской области

80-летнюю тюменку насмерь сбил автомобиль ВАЗ2112 на 66 км автодороги Тюмень-Нижняя Тавда в седьмом часу вечера. Об этом сообщает пресс-служба областной Госавтоинспекции.

По предварительным данным, пожилая женщина переходила дорогу вне пешеходного перехода. Она шла из деревни Сосновка в деревню Крысова. Пенсионерка скончалась на месте ДТП. 40-летний водитель "Лады" был трезв. Он пояснил, что было темно, пешеход неожиданно шагнул с обочины дороги. В этом году водитель 6 раз привлекался к административной ответственности за отсутствие полиса ОСАГО. В этот раз он не был вписан в имеющийся полис.

ГИБДД призывает водителей и пешеходов быть осторожнее на загородных дорогах.

20 ноября в Тюменской области произошло 9 дорожно-транспортных происшествий, в них погибли 3 человека, 9 человек ранены, в том числе трое детей.

Евгений Бабенко