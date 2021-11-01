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80-летняя женщина погибла в ДТП на автодороге Тюмень - Нижняя Тавда

Происшествия, 11:13 21 ноября 2021

Фото: пресс-служба Управления ГИБДД по Тюменской области

80-летнюю тюменку насмерь сбил автомобиль ВАЗ2112 на 66 км автодороги Тюмень-Нижняя Тавда в седьмом часу вечера. Об этом сообщает пресс-служба областной Госавтоинспекции.

По предварительным данным, пожилая женщина переходила дорогу вне пешеходного перехода. Она шла из деревни Сосновка в деревню Крысова. Пенсионерка скончалась на месте ДТП. 40-летний водитель "Лады" был трезв. Он пояснил, что было темно, пешеход неожиданно шагнул с обочины дороги. В этом году водитель 6 раз привлекался к административной ответственности за отсутствие полиса ОСАГО. В этот раз он не был вписан в имеющийся полис.

ГИБДД призывает водителей и пешеходов быть осторожнее на загородных дорогах.

20 ноября в Тюменской области произошло 9 дорожно-транспортных происшествий, в них погибли 3 человека, 9 человек ранены, в том числе трое детей.

Евгений Бабенко

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# ГИБДД Тюменской области , ДТП

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