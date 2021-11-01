Тюменские врачи провели онлайн-школу для пациентов с сахарным диабетом

Фото: пресс-служба Тюменского регионального центра общественного здоровья и медицинской профилактики Фото: пресс-служба Тюменского регионального центра общественного здоровья и медицинской профилактики

Занятие в тюменской Школе сахарного диабета для пациентов с заболеванием 1 и 2 типов прошло в период с 15 по 19 ноября в дистанционном формате. Об этом сообщает пресс-служба Тюменского регионального центра общественного здоровья и медицинской профилактики.

В ходе онлайн-занятий, приуроченных ко Всемирному дню борьбы с сахарным диабетом, пациенты получили возможность больше узнать о профилактике заболевания и особенностях его течения, в том числе и при COVID-19.

Несколько сотен участников курса смогли задать докторам прямые вопросы в формате онлайн и в чате конференции.

Участниками мероприятия, организованного по инициативе главного эндокринолога Тюменской области Людмилы Суплотовой, стали не только тюменцы, но и жители районов области.

Евгений Бабенко