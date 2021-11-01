  • 21 ноября 202121.11.2021воскресенье
  • USD72,7617
    EUR82,5845
  • В Тюмени -4..-6 С 5 м/с ветер юго-восточный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Тюменские врачи провели онлайн-школу для пациентов с сахарным диабетом

Общество, 14:19 21 ноября 2021

Фото: пресс-служба Тюменского регионального центра общественного здоровья и медицинской профилактики

Занятие в тюменской Школе сахарного диабета для пациентов с заболеванием 1 и 2 типов прошло в период с 15 по 19 ноября в дистанционном формате. Об этом сообщает пресс-служба Тюменского регионального центра общественного здоровья и медицинской профилактики.

В ходе онлайн-занятий, приуроченных ко Всемирному дню борьбы с сахарным диабетом, пациенты получили возможность больше узнать о профилактике заболевания и особенностях его течения, в том числе и при COVID-19.

Несколько сотен участников курса смогли задать докторам прямые вопросы в формате онлайн и в чате конференции.

Участниками мероприятия, организованного по инициативе главного эндокринолога Тюменской области Людмилы Суплотовой, стали не только тюменцы, но и жители районов области.

Евгений Бабенко

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# здравоохранение , сахарный диабет

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
16:02 21.11.2021Тюменский стационар на дому ежегодно принимает более 700 пациентов
14:50 21.11.2021332 случая COVID-19 выявлено в Тюменской области за минувшие сутки
14:47 21.11.2021Тюменская служба проката техсредств реабилитации помогает людям
14:19 21.11.2021Тюменские врачи провели онлайн-школу для пациентов с сахарным диабетом