Жителей семи аварийных многоквартирников в Тобольске расселят в 2022 году

| Фото: с личной страницы Максима Афанасьева в Instagram | Фото: с личной страницы Максима Афанасьева в Instagram

Реализация программы по расселению аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, в Тобольске завершена досрочно. Это позволяет в 2022 году расселить еще шесть многоквартирных домов, сообщил на своей странице в Instagram глава Тобольска Максим Афанасьев.

"Опережающие темпы работы в этом направлении дали нам возможность продолжить ее и в бюджете на 2022 год предусмотреть средства на расселение шести многоквартирных домов. Новоселье отпразднуют жители домов по улицам Ленина, 134, М. Джалиля, 37, Левобережная, 40, Левобережная, 42, Мира, 17, пер. Рощинский, 50", - сообщил глава Тобольска.

Кроме того, в правительстве Тюменской области подписано постановление на выделение Тобольску денежных средств для расселения в 2022 году дома № 120г в микрорайоне № 6.

"Разрушение ограждающей конструкции наружных стен, подвижка фундамента, выпадение кладки, износ кровли, отсутствие герметичности швов – это неполный перечень проблем этого многоквартирника. Та ситуация, когда ремонт уже не спасает, и надо принимать кардинальные меры. У других домов в этом районе гораздо более лучшие прогнозы", - добавил Афанасьев.

В общей сложности в 2022 году новоселье отпразднуют 368 тоболяков из 190 жилых помещений.