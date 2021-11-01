В Тобольске открыли лыжный сезон

| Фото: со страницы Максима Афанасьева в Instagram | Фото: со страницы Максима Афанасьева в Instagram

Лыжный сезон начался в Тобольске. Где совершить лыжную прогулку, а также заняться другими зимними видами спорта, горожане смогут узнать с помощью информационного ресурса "Спортивная зима в Тобольске", сообщил на своей странице в Instagram глава Тобольска Максим Афанасьев.

Например, встать на лыжи и покататься на тюбингах можно в парке "Тобол", на лыжной базе "Энергетик", в лесу у ДС "Кристалл", возле индустриального института и на курорте "Алемасова". На странице ресурса "Спортивная зима в Тобольске" указаны режим работы объектов, пунктов проката, часы работы с инструктором. Можно найти информацию о катании на коньках, скандинавской ходьбе, сноубординге, катании на тюбингах, хоккее, оздоровительных пробежках, игре в петанк.