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Тюменские школьники мастерят наноспутник для контроля арктической экосистемы

Общество, 09:17 23 ноября 2021

группа Дежурный по планете ВКонтакте

Исследовать разливы нефти и прогнозировать развитие экологической ситуации в Арктике будет спутник, над которым работают тюменские старшеклассники. Оборудование запустят в космос в 2022 году.

Ученики 8-11 классов — призеры и победители олимпиад научно-технической направленности — изучили базовую информацию о спутникостроении и сейчас занимаются спайкой составных элементов аппарата и его программированием.

Как сообщили в управлении стратегических коммуникаций ТюмГУ, тюменский спутник будет работать на малой земной орбите несколько лет. После этого он, выполнив задачу, самостоятельно сойдет с орбиты и сгорит в атмосфере.

Проект реализуется благодаря совместной деятельности Фонда содействия инновациям и Тюменского государственного университета. За реализацию проекта отвечает центр "Новое поколение".

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# Арктика , спутники , ТюмГУ , школьники

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