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В село Беркут Ялуторовского района будет ходить автобус

Общество, 10:32 23 ноября 2021

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Автобусы смогут заезжать в с. Беркут Ялуторовского района и забирать пассажиров. Существующие условия позволяют транспорту сделать это безопасно, показало обследование маршрута. Его провели специалисты управления автомобильных дорог, сообщает Главное управление строительства.

Они осмотрели остановочный комплекс, подъездные пути и площадку для разворота.

"Мы предполагаем, что в селе Беркут будет заезжать маршрут № 512 "Тюмень - Ялуторовск", - прокомментировал заместитель начальника ГУС ТО Андрей Чистяков. - Сейчас ведется работа по изменению маршрута и согласованию количества рейсов, которые будут в этот населенный пункт заходить".

Удобное время заезда автобусов в с. Беркут согласуют с жителями.

Остановочный пункт на федеральной трассе был убран в связи с проведением ремонта дороги. Перевозчик был вынужден исключить остановку из маршрута.

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# автобус , маршрут , Ялуторовский район

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