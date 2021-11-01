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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

МЧС предупреждает о том, что лед схватился не на всех водоемах и реках

Общество, 16:05 23 ноября 2021

ГУ МЧС России по Тюменской области (архив) | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области (архив)

Первый этап акции "Безопасный лед" стартовал в Тюменской области на этой неделе. На небольших водоемах со стоячей водой лед уже схватился. На больших озерах и на реках следует соблюдать осторожность.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" рассказал заместитель начальника пресс-службы ГУ МЧС России по Тюменской области Александр Зубарев.

"Есть места и с открытой водой, так как бывает, что температура уходит в плюс и особых морозов не было. Но рыбаков это не останавливает, как в южных районах области, так и в северных. Потому профилактическая работа проводится совместными силами, вместе с представителями районных и городских администраций, полиции и волонтерами", — добавил Александр Зубарев.

Первый этап акции "Безопасный лед" продлится до декабря. По сравнению с 2020 годом время образования льда на водоемах примерно такое же, отмечают в МЧС.

Инна Пахомова

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# акция , безопасность , ГУ МЧС России по Тюменской области

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