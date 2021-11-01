В Югре ввели обязательную самоизоляцию для непривитых

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Жители Нефтеюганска, Нягани, Урая, Кондинского района Югры, у которых нет QR-кода о вакцинации либо перенесенном заболевании должны соблюдать режим самоизоляции. Соответствующее постановление подписала губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова. Ограничения действуют до 5 декабря.

ХМАО стал первым российским регионом, который ввел обязательную самоизоляцию для непривитых.

"Установить с 22 ноября по 5 декабря 2021 года режим обязательной самоизоляции для граждан, проживающих (пребывающих) в городских округах Нефтеюганск, Нягань, Урай, Кондинском муниципальном районе (с. Леуши, пгт. Луговой, пгт. Междуреченский, пгт. Мортка, п. Мулымья), за исключением граждан, прошедших вакцинацию против новой коронавирусной инфекции или перенесших заболевания новой коронавирусной инфекцией, что подтверждено двухмерным штриховым кодом (QR-код) либо иным документом, выданным врачом и подтверждающим факт вакцинации против новой коронавирусной инфекции, или перенесенного заболевания", - отмечено в документе.

Кроме того, собственники торговых центров введут запрет на посещения ТРЦ подростками без сопровождения взрослых людей. Время работы объектов общепита и фитнес-центров в этих муниципалитетах установлено с 6 до 23 часов. Допускаются круглосуточное обслуживание навынос, в том числе в придорожных организациях, а также в аэропортах, авто- и железнодорожных вокзалах, на автозаправочных станциях.