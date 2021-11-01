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Бизнес-мастерская гостеприимства начнет работать в Тюмени онлайн

Общество, 17:04 24 ноября 2021

из сообщества "Ялуторовский острог" во ВКонтакте (архив) | Фото: из сообщества "Ялуторовский острог" во ВКонтакте (архив)

Бизнес-мастерская гостеприимства в рамках развития сельского туризма и туризма малых городов пройдет онлайн 25 ноября в 10 часов.

Онлайн-встреча будет интересна предпринимателям, оказывающим услуги в сфере гостеприимства и бизнесменам, занимающимся производством и желающим войти в сектор промышленного туризма.

Участники обсудят необходимость стратегии развития предприятий сферы гостеприимства. Практическая часть пройдет в виде индивидуальных консультаций, на которых участники сформируют стратегию развития совместно с президентом Тюменского областного союза туриндустрии, экспертом по внутреннему и въездному туризму Агентства стратегических инициатив Любовью Матиевской.

Зарегистрироваться на онлайн-событие можно по ссылке.

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# бизнесмены , предприниматели , сельский туризм

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