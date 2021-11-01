Бизнес-мастерская гостеприимства начнет работать в Тюмени онлайн

| Фото: из сообщества "Ялуторовский острог" во ВКонтакте (архив) | Фото: из сообщества "Ялуторовский острог" во ВКонтакте (архив)

Бизнес-мастерская гостеприимства в рамках развития сельского туризма и туризма малых городов пройдет онлайн 25 ноября в 10 часов.

Онлайн-встреча будет интересна предпринимателям, оказывающим услуги в сфере гостеприимства и бизнесменам, занимающимся производством и желающим войти в сектор промышленного туризма.

Участники обсудят необходимость стратегии развития предприятий сферы гостеприимства. Практическая часть пройдет в виде индивидуальных консультаций, на которых участники сформируют стратегию развития совместно с президентом Тюменского областного союза туриндустрии, экспертом по внутреннему и въездному туризму Агентства стратегических инициатив Любовью Матиевской.

Зарегистрироваться на онлайн-событие можно по ссылке.