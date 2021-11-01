Коллективный проект "Тюменский изразец" покажут на фестивале "Стежки-дорожки" в Тюмени

| Фото: из сообщества "Лоскутный фестиваль "Стежки-дорожки" Тюмень" во ВКонтакте (архив) | Фото: из сообщества "Лоскутный фестиваль "Стежки-дорожки" Тюмень" во ВКонтакте (архив)

Коллективный проект "Тюменский изразец" представят организаторы фестиваля лоскутного шитья "Стежки-дорожки", который развернется в Тюмени 10, 11 и 12 декабря.

"Собрано уже около 40 изразцов, выполненных в лоскутной технике. Мастерицы создают свои изделия и отправляют нам. К открытию фестиваля "Стежки-дорожки" мы соберем итоговую работу. Скорее всего, это будет большая печь, собранная из маленьких фрагментов", — рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" рассказала директор автономной некоммерческой организации Тюменской области "Дом ремесел" Наталья Денисова.

По ее словам, одни мастерицы при создании изразцов вдохновляются природой. В их изразцах можно увидеть растительные орнаменты. Одна из мастериц, имеющая татарские корни, захотела создать изразец, напоминающий ей об ее культуре — будет выполнять изделие с национальным орнаментом.

Рукодельницы успевают принять участие в фестивале "Стежки-дорожки" до 1 декабря. В программе события — презентация международного проекта "Кукольный хоровод — с куклой по России", ярмарка ремесел, мастер-классы.

Отметим, фестиваль "Стежки-дорожки" реализуется за счет средств Фонда-оператора президентских грантов и средств бюджета Тюменской области. Сейчас организаторы согласовывают место для проведения события. В ближайшее время информацию о ней обещают обнародовать в сообществе фестиваля во ВКонтакте.

Инна Пахомова