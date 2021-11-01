ХК "Рубин" одержал победу в Туле

| Фото: ХК "Рубин" | Фото: ХК "Рубин"

Тюменский "Рубин" одержал выездную победу в матче чемпионата Высшей хоккейной лиги. В Туле сибиряки взял верх над местной командой "АКМ" — 5:4.

Дубль в составе гостей оформил Георгий Бердюков, по одному разу отличились Вадим Хлопотов, Вадим Антипин и Георгий Бусаров. Как рассказал главный тренер "Рубина" Денис Ячменев, победить удалось за счет правильной игры в последнем периоде.

"Первые два периода мы явно играли не в свой хоккей. Встретились с голевой перестрелкой, хотя это не то, что мы хотели получить от матча. Но ребята молодцы, смогли настроиться на правильные мысли. Сегодня был хороший соперник, сильная команда, хороший тренерский состав. Но нам повезло, мы выиграли".

Следующий поединок тюменцы проведут также на выезде. 25 ноября они сыграют в Тамбове с одноименным клубом.

Евгений Новоселов