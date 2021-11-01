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Неиспользованную из-за ковида льготу жители Крайнего Севера смогут получить в 2022 году

Общество, 16:42 24 ноября 2021

ИА "Тюменская линия"

Жители Крайнего Севера в 2022 году смогут получить компенсацию по оплате стоимости проезда и провоза багажа, не использованную в 2020–2021 годах. Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

"По закону компенсации не выплачиваются, если работник не обратился за ними в срок. Однако в 2020–2021 годах из-за угрозы распространения коронавируса большинство поездок пришлось отложить. Чтобы защитить права граждан, было принято решение продлить период получения таких выплат" - разъясняется на сайте правительства РФ.

Кроме того, постановлением предусмотрено, что на детей работника, которым в 2020–2021 годах исполнилось 18 лет, также распространяется право на компенсацию в 2022 году.

Право на компенсацию имеют граждане, которые работают на Крайнем Севере и приравненных к нему территориях, а также их несовершеннолетние дети. Раз в два года за счет работодателя им возмещается стоимость проезда и провоза багажа к месту отпуска и обратно.

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# Крайний Север , льготы , Михаил Мишустин

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