Выразительные акварели Полины Маниной представят на новой выставке в музее Словцова

| Фото: Музейный комплекс им. И. Я. Словцова ВКонтакте (архив) | Фото: Музейный комплекс им. И. Я. Словцова ВКонтакте (архив)

21 картину и пленэр представят на открытии новой выставки тюменской художницы Полины Маниной "Взгляд акварелью" 25 ноября в главном корпусе музейного комплекса им. Словцова. Вход на экспозицию бесплатный и без возрастных ограничений.

Об этом сообщил специалист по экспозиционной и выставочной работе Сергей Беляков.

Главной темой выставки молодой художницы стали природа и окружающий мир.

"Полина умело играет цветовой палитрой и создает уникальные в своей эмоциональной выразительности полотна. Ее любимый метод реализации – пленэр. Реалистичные пейзажи, отражающие красоту каждого времени года, привлекут разновозрастную зрительскую аудиторию и откроют публике полнозвучную гамму оттенков и образов", - отметил эксперт.

Сергей Беляков рассказал, что "Взгляд акварелью" - очередная выставка масштабного проекта "Наверх с художником", который стартовал в 2018 году. Его цель - познакомить публику с работами начинающих авторов, полотна которых размещают на лестничных пролетах музея с первого по пятый этаж, что символически показывает их профессиональное становление. За это время состоялось более 20 показов, шесть из них - в 2021 году.

Организаторы ждут тюменцев на выставку Полины Маниной каждый день, кроме понедельника, до 20 марта 2022 года.

Инна Кондрашкина