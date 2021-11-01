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Чемпионов России по финансовой грамотности определят 4 декабря 

Общество, 18:10 24 ноября 2021

региональный центр «Новое поколение» | Фото: региональный центр «Новое поколение»

Чемпионы России по финансовой грамотности будут определены 29 ноября - 4 декабря 2021 года. В эти дни пройдет супермарафон Всероссийского чемпионата по финансовой грамотности, в рамках которого состоится финальный Кубок II сезона, а также серия семинаров и круглых столов.

Среди спикеров марафона, сообщается на официальном сайте правительства Тюменской области, — финалисты и победители федеральных Кубков II Всероссийского чемпионата по финансовой грамотности, лидеры национального рейтинга знатоков финансовой грамотности, эксперты федерального жюри, педагоги-тренеры школьных и студенческих команд, региональные организаторы чемпионатов по финансовой грамотности, представители дирекции финансовой грамотности НИФИ Минфина России.

Для участия в супермарафоне необходимо зарегистрироваться здесь. Все участники марафона, прошедшие регистрацию, получат электронный сертификат участника.

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# финансовая грамотность

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