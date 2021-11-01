В тюменском музее обсудят фильм Киры Муратовой "Астенический синдром"

| Фото: сообщество "ФДК «Кинза»/киноклуб ТГИК/киноклуб «Молодость» во ВКонтакте (архив) | Фото: сообщество "ФДК «Кинза»/киноклуб ТГИК/киноклуб «Молодость» во ВКонтакте (архив)

Встреча, посвященная фильму Киры Муратовой "Астенический синдром", пройдет в Музейном комплексе им. И. Я. Словцова в Тюмени 28 ноября в рамках проекта кинолекторий. Начало — в 15 часов, сообщают организаторы.

Напомним, в 2021-м году встречи посвящены теме "Образ врача в отечественном кино".

"Из всех фильмов лектория фильм Киры Муратовой наиболее созвучен актуальной ситуации в мире, вызванной эпидемией коронавирусной инфекции. "Астенический синдром" — фильм рубежа. Он о смерти, точнее о макабре жизни после смерти. Многие в России из-за болезни потеряли родных, близких, друзей, коллег", — говорится в аннотации.

Встречу проведет киновед Наталья Соколова, которая подробно расскажет о кинематографе Киры Муратовой, ее неповторимом режиссерском стиле.

Отдельный сюжет лекции будет посвящен актрисе Ренате Литвиновой. Врачей Литвинова никогда не играла, хотя надевала в кино белый халат трижды. Она примерила образы самых низкооплачиваемых медработников в двух новеллах фильма Киры Муратовой "Три истории" (1997).

Лекцию проиллюстрируют фрагменты фильмов Киры Муратовой и документальных лент о творчестве режиссера. Также зрители увидят часть фильма "Астенический синдром".

Вход по предварительной записи.