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Водитель BMW, сбивший насмерть двух рабочих в Тюмени, отправлен в СИЗО

Происшествия, 16:27 25 ноября 2021

объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области | Фото: объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области

Водителя автомобиля BMW, который насмерть сбил двух дорожных рабочих на объездной в Тюмени вечером 23 ноября, заключили под стражу. Он будет находится в СИЗО по 23 января 2022 года, сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.

Ходатайство СК РФ по Тюменской области Ленинский районный суд рассмотрел 25 ноября.

"Мужчина обвиняется в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц. Водитель находился в состоянии опьянения", — сообщает пресс-служба.

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Трагедия произошла на объездной, неподалеку от дома № 54 на ул. Федюнинского. От травм работники дорожной службы скончались на месте.

Владельцу иномарки грозит лишение свободы на срок от восьми до 15 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

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# автомобилисты , СИЗО , суды

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