Школьники Червишевской школы создадут свою экскурсию в рамках программы "Орлята России"

| Фото: Червишеской СОШ | Фото: Червишеской СОШ

28 школьников 4Б класса Червишевской школы приняли участие в программе развития социальной активности учащихся начальной школы "Орлята России" в рамках Российского движения школьников.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" рассказала учитель истории Юлия Бормотина.

"В Тюменской области реализуется пилотный проект по внедрению внеучебной деятельности в школах. Он направлен на включение детей в позитивное преобразование социального мира и их самореализацию в обществе. Благодаря этому проекту мы знакомим детей с историей родного края. Они открывают для себя пласты историю, которую не знали", - отметила она.

Село Мичурино славится тем, что здесь находится дом купца-предпринимателя Алексея Федоровича Памфилова. Он жил в конце XIX начале XX века, открыл первую маслобойню в Сибири, построил церковь и училище для детей рабочих, которое было лучшим в Тюменском уезде.

Целым остался только единственный дом, который в будущем отреставрируют и организуют в нем пространство для детского творчества.

По словам Юлии Бормотиной, дети остались довольны, у них загорелись глаза от такого путешествия во времени.

"Сейчас ребята должны разделиться на микрогруппы, написать свою экскурсию и презентовать ее старшеклассникам, рассказать про местную достопримечательность. В дальнейшем планируется, что дети могут рассказывать сами об этом месте другим людям", - добавила она.

Школьники Червишевской школы проявили себя в коллективных творческих делах по трекам "Орлёнок – Эрудит", "Орлёнок – Хранитель", ждут задание по треку "Орлёнок – Мастер".

Ирина Шемякина